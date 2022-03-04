В столице задержали диверсанта: собирал сведения о расположении воинских частей

В столице задержали диверсанта: собирал сведения о расположении воинских частей

Мужчину задержали в метро.

Оперативники Нацполиции задержали в Киеве диверсанта, собиравшего сведения о расположении воинских частей, блокпостов, техники Нацгвардии и ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Мужчину задержали на одной из станций метрополитена. Оперативники уголовного розыска обратили на него внимание, ведь он нервничал и странно вел себя. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили фотоаппарат, ноутбук, флэш-накопители и сим-карты.

В компьютере он хранил фотографии местоположений на территории столицы воинских частей, блокпостов и техники Нацгвардии и Вооруженных Сил Украины.