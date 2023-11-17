В сторону Херсона едет огромное количество топливозаправщиков: мэр Мелитополя предупредил о накоплении сил РФ

После того, как ВСУ добились успехов на левом берегу Днепра, оккупанты пытаются исправить ситуацию и усиливают свои войска на Херсонском направлении.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на временно оккупированный юг Украины приезжают новые вражеские подразделения, базирующиеся на побережье Азовского моря и Молочного лимана, где у них расположены тренировочные базы.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

"Мы видим тенденцию в нескольких направлениях. Первое – сегодня 17 ноября с территории временно оккупированного Мариуполя в сторону Херсона движется огромное количество топливозаправщиков. Это именно то, что отмечают наши жители. Также мы видим на территории временно оккупированной Мелитопольщины новые и новые подразделения рашистов, приезжают и чаще базируются на побережье Азовского моря и Молочного лимана, где у них расположены тренировочные базы. Поэтому понимаем, что враг сегодня накапливает силы на территории временно оккупированного юга", — отметил Федоров.

Он добавил, что безумные потери окупантов, которые уже подтверждают наши официальные каналы военных, и ежедневные взрывы в Бердянске, Мелитополе и Токмаке, не останавливает россиян от завоза новых подразделений на временно оккупированный юг.

Напомним, в последние дни активно обсуждается продвижение ВСУ на левом берегу Херсона. Так, украинские войска имеют определенные успехи, однако ситуация остается сложной, тяжелые бои не утихают. Что происходит на Левобережье Херсона – читайте в материале ТСН.ua.

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