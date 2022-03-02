В сторону Снегиревки движется российская колонна из около 100 единиц техники – глава ОГА

В сторону Снегиревки движется российская колонна из около 100 единиц техники – глава ОГА

Вражеская колонна стоит у подстанции.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким предупредил, что в сторону Снегиревки двигаются войска российских оккупантов.

Об этом идет речь в Telegram.

"Колонна примерно из 100 единиц выдвинулась в сторону Снегиревки. Сейчас остановились. Стоят у подстанции", — говорится в сообщении.