В странах НАТО готовы перенять опыт украинских ССО, "как бить россиян" — Резников

Особенно активными "лоббистами" украинских спецназовцев являются представители Великобритании.
В субботу, 29 июля, министр обороны Алексей Резников, поздравляя украинских спецназовцев с Днем Сил Специальных Операций, передал им комплименты от западных коллег, отметив их уникальный опыт, которым увлекаются в странах НАТО.
Об этом говорится на официальном сайте Минобороны.
По словам Резникова, во время международных встреч на уровне министров обороны в делегациях Великобритании, США и Нидерландов есть ветераны-спецназовцы, которые всегда передают через него поздравления своим украинским коллегам. Также они постоянно намекают на необходимость особой поддержки ССО.
Особенно активными "лоббистами", утверждает украинский министр, являются представители Великобритании.
"Британские инструкторы говорят: после победы Украины мы от ваших инструкторов будем брать науку, ведь то, что уже умеют ваши ребята, в мире не умеет никто!"- заявил он.
Резников отметил, что НАТО образовалось, чтобы сдерживать "агрессию Российской империи, которая тогда называлась Советским Союзом".
"Сегодня в НАТО уже начали осознавать, что Украина — единственная страна в мире — не государство-член Альянса, имеющее реальный боевой опыт, как бить россиян", — подчеркнул он.
Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес недавно заявил, что Украина стала "боевой лабораторией" для своих войск и западных союзников, которая экспериментирует с новым оружием и технологиями для борьбы с российскими оккупантами.
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