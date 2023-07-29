В странах НАТО готовы перенять опыт украинских ССО, "как бить россиян" — Резников

В субботу, 29 июля, министр обороны Алексей Резников, поздравляя украинских спецназовцев с Днем Сил Специальных Операций, передал им комплименты от западных коллег, отметив их уникальный опыт, которым увлекаются в странах НАТО.

Об этом говорится на официальном сайте Минобороны.

По словам Резникова, во время международных встреч на уровне министров обороны в делегациях Великобритании, США и Нидерландов есть ветераны-спецназовцы, которые всегда передают через него поздравления своим украинским коллегам. Также они постоянно намекают на необходимость особой поддержки ССО.

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Особенно активными "лоббистами", утверждает украинский министр, являются представители Великобритании.

"Британские инструкторы говорят: после победы Украины мы от ваших инструкторов будем брать науку, ведь то, что уже умеют ваши ребята, в мире не умеет никто!"- заявил он.

Резников отметил, что НАТО образовалось, чтобы сдерживать "агрессию Российской империи, которая тогда называлась Советским Союзом".

"Сегодня в НАТО уже начали осознавать, что Украина — единственная страна в мире — не государство-член Альянса, имеющее реальный боевой опыт, как бить россиян", — подчеркнул он.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес недавно заявил, что Украина стала "боевой лабораторией" для своих войск и западных союзников, которая экспериментирует с новым оружием и технологиями для борьбы с российскими оккупантами.

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