В ВСУ показали, как доставляют связь бойцам с помощью дрона: видео

Военные находят разные креативные решения для того, чтобы доставить все необходимое собратьям в окопы.

В ВСУ показали, как доставляют в украинские военные "на нуле" связь и другие необходимые вещи с помощью дрона.

Соответствующее видео появилось на странице СтратКома ВСУ в Telegram.

"Дроны бывают не только ударными, но и помогают доставлять на передовую критически необходимые вещи. Об этом в видео 125-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

На кадрах военные показали, как прикрепляют все необходимое к беспилотнику и метко сбрасывают средства связи для бойцов в окопы.

В СтратКоме ВСУ показали, как беспилотником доставляют связь военным "на нуле"

Напомним, Украина получит грузовые беспилотники Malloy от Великобритании. Они способны перемещать оборудование, оружие и даже раненые. Видео работы этих дронов можно увидеть в материале.

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