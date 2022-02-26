В Стрые проверяют информацию о попытке захватить воинскую часть

Львовщина уже приняла 2 тысячи беженцев, готовы принять еще более 30 тысяч

Военную часть в городе Стрый, казалось бы, попытались захватить, но эта информация проверяется.

Об этом заявил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Еще одна ситуация острая также проверяется по воинской части в Стрый, также поступила такая информация, пока никто не распространил, говорю – информация проверяется, непроверенная», — отметил он.

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Однако о высадке десанта в Бродах опроверг. «По Бродам абсолютная информация не подтверждена, никакой высадки, никакой высадки десанта не было, никакой вражеской группы в Бродах не было, аэропорт под контролем Нацгвардии и размещаемой там вертолет на видео, который там поднимался — наш вертолет. Наши воинские части проводят вылить в рамках военной операции, а цель военной операции остается секретом», – добавил он.

Отмечается, что Львовщина уже приняла 2 тысячи беженцев, готовы принять еще более 30 тысяч. На их нужды собрало 2 миллиона гривен.

По городу ходит немало людей с чемоданами, очевидно – это беженцы. Общественный транспорт курсирует.

На всех въездах в город по состоянию на утро пробок не было, но есть блок-посты, возле которых дежурят правоохранители. Людей просят не фотографировать их.