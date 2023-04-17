В суд направили дела в отношении 9 экс-правоохранителей, которые перешли на сторону оккупантов – им светит "пожизненное"

Предатели перешли на сторону России после начала полномасштабного вторжения.

В Донецкой области работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении девяти бывших правоохранителей из Луганской и Донецкой областей, работающих на Россию, еще 21 человеку сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Восемь экс-правоохранителей Луганщины обвиняются в государственной измене – после захвата россиянами части Луганской области они перешли на службу к оккупантам, приняли присягу на верность врагу Украины и начали работать в псевдоправоохранительных органах так называемой "ЛНР".

Также в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника ГУ "Мариупольский следственный изолятор".

"За активное сотрудничество с оккупантами обвиняемый вступил в должность руководителя следственного изолятора в Мариуполе в системе так называемой "Государственной службы исполнения приказан министерства юстиции ДНР". По его "доносу" оккупанты силой "успокоили" бунт в СИЗО", — идет.

Всем фигурантам за государственную измену грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Кроме того, бывшая судья Ленинского райсуда Донецкой области подозревается в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Женщина с 2014 года активно сотрудничает с оккупационными властями, которые захватили населенные пункты в Донецкой области. В настоящее время она осуществляет "правосудие" по российскому законодательству во временно оккупированном Мариуполе.

Напомним, предатель Кива "от себя и от миллионов украинцев" поблагодарил Путина за войну.

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