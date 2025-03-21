В Судже горит газоизмерительная станция: пожар виден даже из Курска

Сильный пожар вспыхнул в ночь на 21 марта 2025 года на газоизмерительной станции "Суджа" на границе с Сумщиной.

Об этом говорится в сообщении в соцсетях.

Через нее, по предварительной информации, проходит или проходил транзитный коридор поставок российского газа в Европу – так называемый УПУ, "Уренгой – Помары – Ужгород". Диаметр газопровода – 1420 мм.

В РФ традиционно обвиняют Украину в атаке.

Местные ТГ-каналы пишут, что огненный факел виден даже из Курска и Белгородского района.

Официальной информации от власти пока нет.

Ранее сообщалось, что ночью 20 марта беспилотники атаковали Саратов и Энгельс.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.