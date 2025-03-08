В Судже у россиян большие потери, массированного прорыва границы не было: Генштаб о боях на Курщине

В Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в Курской области под контролем командования, информация о массированном прорыве россиянами границы Украины в Сумской области не соответствует действительности, а в Судже российские спецназовцы, ранее переместившиеся по газопроводу, несут "очень большие" потери.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в комментарии УП.

"Информация о массированном прорыве подразделениями россиян государственной границы Украины не соответствует действительности. В районах населенных пунктов Новенькое и Журавка Сумской области противник по-прежнему действует силами ДРГ и малыми пехотными группами численностью по несколько человек. Они пытаются закрепиться на территории Украины, чтобы расширить зону боевых действий, но постепенно уничтожат зону боев. ные группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться на окраинах города Суджа в Курской области. В настоящее время силы российских спецназовцев оказываются, блокируются и уничтожаются , – говорят в Генштабе. – Кроме того, сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа в Курской области. В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в Судже очень большие".

В Генштабе отметили, что в Курской области продолжаются тяжелые бои, обстановка остается сложной, но под контролем украинского командования.

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Самые масштабные штурмовые действия со стороны противника произошли на направлениях из населенного пункта Корнево на Суджу, а также на направлениях Новоивановка, Малая Локня и южнее города Суджа.

К штурмовым действиям противник привлек наиболее боеспособные подразделения из числа морской пехоты (177 полка и 810 бригады), воздушно-десантных войск, кадыровцев из батальона "Ахмат", 1427 полка. В бой брошены также наемники из КНДР численностью до двух батальонов.

"Наше командование видит всю полноту картины и принимает необходимые меры по усилению устойчивости обороны. Для стабилизации обстановки задействованы резервы главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Благодаря этим решениям подразделения противника понесли значительные потери", – говорится в сообщении.

Отметим, 7 марта стало известно, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны к югу от Суджи в Курской области. Силы обороны пробуют стабилизировать ситуацию.

Утром 8 марта около сотни военнослужащих российской армии прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи.

Напомним, в DeepState также сообщили о том, что враг продвинулся на Курщине – в Старой Сорочине и Новой Сорочине.

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