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В Сухопутных войсках объяснили, как дальше будет происходить мобилизация в Украине

Дата публикации
Просмотры
2004
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В Сухопутных войсках объяснили, как дальше будет происходить мобилизация в Украине

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Мобилизация в Украине зависит от потребностей на фронте.

В то же время о демобилизации и возвращении домой речь не идет, ведь по закону во время военного положения мобилизация продолжается до его отмены.

Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в разговоре с Liga.net.

"Мобилизация напрямую зависит от потребностей в доукомплектовании воинских частей. Даже если ситуация на фронтах будет усложняться, все задачи по мобилизации будут выполнены", — сказал Роман Горбач.

По его словам, в настоящее время волны мобилизации как таковых в Украине нет.

"Мобилизация зависит от потребностей на фронте. То есть фактически она происходит постоянно: когда ВСУ понесут потери — погибшими или ранеными, которым нужно лечиться и восстанавливаться, когда нужно сменить солдат, несколько месяцев находившихся на передовой", — пояснил он.

Напомним, военное положение и мобилизацию в Украине продлят еще на 3 месяца.

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