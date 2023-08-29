В Сумах были слышны звуки взрывов: в ОВА объяснили, что произошло

В Сумах во вторник, 29 августа, местные сообщали, что слышали звуки взрывов. Оказалось, что это российские террористы обстреливают приграничья Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

Областные власти сообщили, что звуки взрывов, которые раздавались в городе — это последствия российских обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области.

"Звуки, которые слышат жители г. Сумы, это эхо от обстрелов нашего приграничья. Враг продолжает терроризировать пограничные общины Сумщины", — говорится в сообщении.

В городе нет воздушной тревоги и угрозы обстрелов со стороны российской террористической армии.

Напомним, в результате ракетного удара РФ по Полтавщине возросло количество жертв. Спасатели обнаружили тело четвертого человека.

Читайте также: