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В Сумах были слышны звуки взрывов: в ОВА объяснили, что произошло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Сумах были слышны звуки взрывов: в ОВА объяснили, что произошло

Город Сумы / Фото: commons.wikimedia.org

Российские террористы атаковали приграничье Сумщины.

В Сумах во вторник, 29 августа, местные сообщали, что слышали звуки взрывов. Оказалось, что это российские террористы обстреливают приграничья Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

Областные власти сообщили, что звуки взрывов, которые раздавались в городе — это последствия российских обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области.

"Звуки, которые слышат жители г. Сумы, это эхо от обстрелов нашего приграничья. Враг продолжает терроризировать пограничные общины Сумщины", — говорится в сообщении.

В городе нет воздушной тревоги и угрозы обстрелов со стороны российской террористической армии.

Напомним, в результате ракетного удара РФ по Полтавщине возросло количество жертв. Спасатели обнаружили тело четвертого человека.

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Дата публикации
Просмотры
592
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