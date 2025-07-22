В Сумах дрон упал на дорогу во время движения транспорта: есть жертвы (видео)

Атака на Сумы

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В Сумах российский дрон прямо на проезжую часть во время движения транспорта.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Дата публикации 16:21, 22.07.25 Количество просмотров 21 В Сумах российский дрон упал на дорогу во время движения транспорта

По информации местных пабликов, это был дрон «Италмас», считающийся гибридом «Ланцета» и «Шахеда».

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В общей сложности россияне нанесли три удара. Как сообщил глава ОВА Олег Григоров, во время третьего удара погибла 60-летняя женщина. Также до четырех выросло количество раненых в результате второго удара.

И.о. городского головы Сум Артем Кобзар рассказал, что было два попадания беспилотников: возле заведения здравоохранения и детской площадки. Второй дрон был заряжен шрапнелью.

Напомним, что поздно вечером 21 июля российские военные ударили управляемыми авиабомбами по Сумам.