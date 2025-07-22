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В Сумах дрон упал на дорогу во время движения транспорта: есть жертвы (видео)
В результате атак РФ по Сумам 22 июля один человек погиб, и еще двое ранены.
В Сумах российский дрон прямо на проезжую часть во время движения транспорта.
Соответствующее видео появилось в Сети.
По информации местных пабликов, это был дрон «Италмас», считающийся гибридом «Ланцета» и «Шахеда».
В общей сложности россияне нанесли три удара. Как сообщил глава ОВА Олег Григоров, во время третьего удара погибла 60-летняя женщина. Также до четырех выросло количество раненых в результате второго удара.
И.о. городского головы Сум Артем Кобзар рассказал, что было два попадания беспилотников: возле заведения здравоохранения и детской площадки. Второй дрон был заряжен шрапнелью.
Напомним, что поздно вечером 21 июля российские военные ударили управляемыми авиабомбами по Сумам.