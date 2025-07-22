ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
617
Время на прочтение
1 мин

В Сумах дрон упал на дорогу во время движения транспорта: есть жертвы (видео)

В результате атак РФ по Сумам 22 июля один человек погиб, и еще двое ранены.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Атака на Сумы

Атака на Сумы

В Сумах российский дрон прямо на проезжую часть во время движения транспорта.

Соответствующее видео появилось в Сети.

По информации местных пабликов, это был дрон «Италмас», считающийся гибридом «Ланцета» и «Шахеда».

В общей сложности россияне нанесли три удара. Как сообщил глава ОВА Олег Григоров, во время третьего удара погибла 60-летняя женщина. Также до четырех выросло количество раненых в результате второго удара.

И.о. городского головы Сум Артем Кобзар рассказал, что было два попадания беспилотников: возле заведения здравоохранения и детской площадки. Второй дрон был заряжен шрапнелью.

Напомним, что поздно вечером 21 июля российские военные ударили управляемыми авиабомбами по Сумам.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie