Война
80
1 мин

В Сумах ночью раздались взрывы

У города фиксируются вражеские беспилотники.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Getty Images

В Сумах в ночь на 11 сентября были слышны взрывы.

Об этом информирует Общественное.

«В Сумах был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

Позже корреспонденты издания сообщили о повторных взрывах в городе.

Мониторинговые каналы сообщают, что в районе Сум фиксируются вражеские ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября во Львове и Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине утром 10 сентября.

80
