В Сумах ночью раздались взрывы
У города фиксируются вражеские беспилотники.
В Сумах в ночь на 11 сентября были слышны взрывы.
Об этом информирует Общественное.
«В Сумах был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.
Позже корреспонденты издания сообщили о повторных взрывах в городе.
Мониторинговые каналы сообщают, что в районе Сум фиксируются вражеские ударные беспилотники.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября во Львове и Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине утром 10 сентября.