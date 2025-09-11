В Сумах ночью раздались взрывы

Работа сил ПВО / © Getty Images

Реклама

В Сумах в ночь на 11 сентября были слышны взрывы.

Об этом информирует Общественное.

«В Сумах был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

Реклама

Позже корреспонденты издания сообщили о повторных взрывах в городе.

Мониторинговые каналы сообщают, что в районе Сум фиксируются вражеские ударные беспилотники.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября во Львове и Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине утром 10 сентября.