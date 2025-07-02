В Сумах после атаки дрона повреждена маршрутка с пассажирами (фото)

Последствия атаки

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В среду, 2 июля, вечером российские войска атаковали Ковпаковский район Сум. Взрывная волна повредила окна маршрутки, которая проезжала рядом.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.

«Есть попадание в Ковпаковском районе областного центра. Предварительно, обошлось без пострадавших. Взрывной волной повреждены окна маршрутки, которая в момент атаки проезжала мимо. Водитель оперативно отъехал на безопасное расстояние и высадил пассажиров — никто из них не пострадал», — написал он.

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По его словам, в результате атаки повреждены окна в нескольких частных автомобилях и жилом доме. Сейчас проводится осмотр территории, на месте работают все необходимые службы.

Последствия атаки

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за ситуацией с возможным наступлением российских войск на Сумщине. Украинские военные тем временем сообщают, что ситуация на Сумщине пока стабилизирована