В Сумах произошло падение российского беспилотника на крышу областной клинической больницы: первые подробности

В Сумах проходят эвакуационные мероприятия после российской атаки 18 марта 2025 года.

Стала известна оперативная ситуация в Сумской области: 18 марта 2025 года произошло падение российского беспилотника на крышу областной клинической больницы.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

По предварительной информации, люди не пострадали. На месте работают аварийно-спасательные службы.

Проводятся эвакуационные мероприятия. Последствия вражеской атаки уточняются.

"Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве на фоне "перемирия" раздался ряд взрывов.

Читайте также: