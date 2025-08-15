ТСН в социальных сетях

В Сумах раздались взрывы: каковы последствия попаданий

В Сумах враг атаковал центральную часть города.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Атака на Сумы

Атака на Сумы / © скрин с видео

Днем 15 августа враг атаковал гражданскую инфраструктуру в центре Сумской общины.

Об этом сообщает начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

После удара вспыхнул пожар. На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы. Уточняются данные о пострадавших.

Ворожа атака на Суми. / © twitter.com/Tatiana_N

Напомним, днем пятницы, 15 августа, россияне атаковали ракетами Днепропетровщину. Предварительно пострадавший.

