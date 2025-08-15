- Дата публикации
В Сумах раздались взрывы: каковы последствия попаданий
В Сумах враг атаковал центральную часть города.
Днем 15 августа враг атаковал гражданскую инфраструктуру в центре Сумской общины.
Об этом сообщает начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
После удара вспыхнул пожар. На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы. Уточняются данные о пострадавших.
Напомним, днем пятницы, 15 августа, россияне атаковали ракетами Днепропетровщину. Предварительно пострадавший.