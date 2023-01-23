В Сумах разоблачили российского агента, которому ФСБ поручила шпионить в ОВА (фото, видео)

Сумчанин во исполнение задания ФСБ передавал координаты сил обороны и пытался устроиться в ОВА.

В Сумах СБУ задержала агента ФСБ, получившего задание от оккупантов устроиться в Сумскую областную военную администрацию, чтобы шпионить для РФ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Предателем оказался житель Сум, которого российская ФСБ завербовала перед началом полномасштабного вторжения.

Злоумышленник согласился сотрудничать с врагом, поскольку у него были прокремлевские убеждения, а также он "повелся" на деньги.

После 24 февраля 2022 года ФСБ поручила своему приспешнику разведывать места дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона. Предатель объезжал территорию и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск.

Приспешник оккупантов также собирал персональные данные местных правоохранителей и их семей. Кроме того, агрессор поручил предателю Украины устроиться в Управление оборонной работы ОВА. В госучреждении он должен был собирать секретную информацию о системе защиты Сумщины.

Полученную информацию злоумышленник планировал передавать врагу по закрытым каналам электронной связи с использованием заранее отработанных условных символов.

С агентом РФ оккупанты рассчитывались криптовалютой. Таким образом, они надеялись обезопасить его от разоблачения.

Впрочем контрразведка СБУ разоблачила российского агента, задокументировала его преступные действия и задержала возле административного здания местного ОВА.



Во время обыска по месту жительства предателя сотрудники СБУ обнаружили российский паспорт, мобильные телефоны и компьютерную технику с подтверждением разведывательно-подрывной деятельности.



Задержанному сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, во Львовской области силовики СБУ разоблачили и задержали российского агента, приводившего вражеские ракеты на стратегические предприятия Украины. У приспешника российских террористов обнаружили переписку с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.

Ранее в Кременчуге Полтавской области действовала враждебная агентурная сеть, которая в пользу страны-оккупантки РФ пыталась выявить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300. СБУ предотвратила диверсии и задержала вражеских агентов.

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