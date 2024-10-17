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В Сумах россияне повторно ударили по медикам и спасателям во время оказания помощи

В Сумах россияне повторно ударили по медикам и спасателям во время оказания помощи

Последствия обстрела в Сумской области / Фото: МВС Украины в Telegram

Обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня ночью и ранним утром, 17 октября, оккупанты атаковали FPV дронами Зноб-Новгородскую громаду.

Об этом сообщили в ОВА Сумской области.

"В результате обстрела произошел пожар в квартирах жильцов двухэтажного дома, также занялся легковой автомобиль. В то время, когда людям оказывалась помощь, россияне совершили повторные удары, направив FPV дроны на машины экстренных служб: скорую и пожарный автомобиль. Техника пострадала, но, несмотря ни на что, людей удалось спасти", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября 2024 года поздно вечером враг нанес ракетный удар по жилому микрорайону областного центра города Сумы.

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