В Сумах россияне повторно ударили по медикам и спасателям во время оказания помощи

Сегодня ночью и ранним утром, 17 октября, оккупанты атаковали FPV дронами Зноб-Новгородскую громаду.

Об этом сообщили в ОВА Сумской области.

"В результате обстрела произошел пожар в квартирах жильцов двухэтажного дома, также занялся легковой автомобиль. В то время, когда людям оказывалась помощь, россияне совершили повторные удары, направив FPV дроны на машины экстренных служб: скорую и пожарный автомобиль. Техника пострадала, но, несмотря ни на что, людей удалось спасти", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября 2024 года поздно вечером враг нанес ракетный удар по жилому микрорайону областного центра города Сумы.

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