В Сумах российские оккупанты обстреляли склад лакокрасочных материалов: вспыхнул масштабный пожар

Вспыхнула продукция, которая была на складе.

В Сумах 18 марта российские оккупанты обстреляли склад лакокрасочных материалов. Поэтому вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"18 марта около 16:00 в результате артобстрела произошло возгорание одноэтажного складского здания с лакокрасочной продукцией на площади более 6 тыс. м кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области вблизи одного из населённых пунктов украинские защитники разгромили колонну вражеской техники.

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