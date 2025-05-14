В Суммах российские войска ударили по инфраструктурному объекту: количество пострадавших возросло (обновлено)

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В Сумах днем 14 мая раздался взрыв. Армия РФ ударила по объекту промышленной инфраструктуры

Об этом сообщил городской голова Сум Артем Кобзарь.

«Уважаемая громада! Взрыв, который только что был слышен в городе — это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры», — сообщил Кобзарь.

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Дополнительная информация будет предоставлена впоследствии.

В Сумской ОВА детализировали: враг нанес ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры на территории Сумской громады.

«Предварительно, есть пострадавшие», — констатировали в ведомстве.

Все последствия удара россиян выясняются, на месте происшествия работают соответствующие службы.

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Как сообщили в Сумском городском совете, по состоянию на 16:29 известно о двух погибших, девять человек получили ранения, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, страшный ракетный удар России по Сумам в Вербное воскресенье привлек внимание к этому северному украинскому региону. Эксперты говорят, что наступление на Сумы преследует цель растянуть оборонные линии Украины и создать образ прогресса России на фронте — даже тогда, когда война на востоке зашла в тупик.

«Ежедневно в Сумах мы видели несколько сотен людей, которые прибывали в город в поисках убежища. Они спасались от постоянных атак беспилотников и артиллерийских снарядов, ставших повседневным явлением для крестьян, живущих вблизи границы», — рассказал корреспондент Джеймс Андре.

Эскалация началась после того, как Россия вернула контроль над участком в Курской области, оттесняя украинские силы и «перенося импульс в Украину». Сумы — главный город на их пути, отмечает французское издание.

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