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В Суммах российские войска ударили по инфраструктурному объекту: количество пострадавших возросло (обновлено)
Российские войска атаковали инфраструктурный объект в Сумах, в результате чего, предварительно, есть пострадавшие.
В Сумах днем 14 мая раздался взрыв. Армия РФ ударила по объекту промышленной инфраструктуры
Об этом сообщил городской голова Сум Артем Кобзарь.
«Уважаемая громада! Взрыв, который только что был слышен в городе — это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры», — сообщил Кобзарь.
Дополнительная информация будет предоставлена впоследствии.
В Сумской ОВА детализировали: враг нанес ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры на территории Сумской громады.
«Предварительно, есть пострадавшие», — констатировали в ведомстве.
Все последствия удара россиян выясняются, на месте происшествия работают соответствующие службы.
Как сообщили в Сумском городском совете, по состоянию на 16:29 известно о двух погибших, девять человек получили ранения, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, страшный ракетный удар России по Сумам в Вербное воскресенье привлек внимание к этому северному украинскому региону. Эксперты говорят, что наступление на Сумы преследует цель растянуть оборонные линии Украины и создать образ прогресса России на фронте — даже тогда, когда война на востоке зашла в тупик.
«Ежедневно в Сумах мы видели несколько сотен людей, которые прибывали в город в поисках убежища. Они спасались от постоянных атак беспилотников и артиллерийских снарядов, ставших повседневным явлением для крестьян, живущих вблизи границы», — рассказал корреспондент Джеймс Андре.
Эскалация началась после того, как Россия вернула контроль над участком в Курской области, оттесняя украинские силы и «перенося импульс в Украину». Сумы — главный город на их пути, отмечает французское издание.