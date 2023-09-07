В Сумах "Шахед" ударил по жилому кварталу: что известно о последствиях

Во время атаки пострадавших нет.
Российская террористическая армия в ночь на 7 сентября иранским дроном Shahed-136 ударила по жилому кварталу в Сумах.
Об этом сообщили в Сумской ОВА.
По данным ОВА, оккупанты запустили по Сумщине два иранских дрона. Один из них удалось уничтожить ПВО, другой ударил по жилому кварталу в Сумах.
"Сегодня ночью произошло попадание вражеского БпЛА типа Shahed-136 по жилому кварталу города Сумы. Поврежден 1 частный дом, 2 магазина и 20 квартир в многоэтажке. Как уже отмечалось выше, еще один БпЛА удалось уничтожить благодаря нашей ПВО. К счастью, без жертв", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 7 сентября российские оккупанты атаковали Сумщину и Одесщину несколькими группами ударных беспилотников типа "Shahed-136/131". Зафиксировано 33 российских дрона. Силы ПВО уничтожили 25 БпЛА.
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