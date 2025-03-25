В Сумах снова выросло количество раненых из-за атаки РФ (свежие фото)

Сумы приходят в себя после ракетного удара: количество раненых увеличилось, власти и волонтеры оказывают помощь.

В Сумах количество пострадавших из-за ракетного удара 24 марта возросло до 99, среди них 23 ребенка.

Об этом сообщил Сумской городской совет 25 марта.

"По последней информации, пострадали 99 человек: 76 взрослых и 23 ребенка", – указано в заявлении мэрии.

Там также проинформировали, что на местах событий развернуто три локации, где работают спасатели, полиция, коммунальщики и волонтеры общественных организаций.

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В свою очередь в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, на месте происшествия работают кинологические расчеты.

Верхолазы ГСЧС демонтируют аварийные конструкции в поврежденных жилых многоэтажках и временно восстанавливают поврежденные взрывной волной кровли и окна.

Разрушение в Сумах из-за атаки 24 марта/Фото: ГСЧС Сумщины

Разрушение в Сумах из-за атаки 24 марта/Фото: ГСЧС Сумщины

Разрушение в Сумах из-за атаки 24 марта/Фото: ГСЧС Сумщины

Разрушение в Сумах из-за атаки 24 марта/Фото: ГСЧС Сумщины

Напомним, днем 24 марта российские войска нанесли ракетный удар по центру города Сумы. Были повреждены жилые дома, школа. Сообщалось о 24, а впоследствии о 88 раненых.