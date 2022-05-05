В Сумах спасатели продолжают разбирать последствия "русского мира"

В Сумах спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования разбирают завалы жилого массива Веретиновка.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, российские оккупанты сбросили на мирных жителей, проживавших в частном секторе, авиабомбу. В результате чего погибли невинные люди, несколько десятков граждан пострадали.
"Четыре дома были полностью разрушены, а в окрестных зданиях, в том числе в общежитии колледжа СНАУ, были выбиты все окна", – рассказали в ГСЧС Украины.
Напомним, что Зеленский пригласил президента Германии Штайнмайера посетить Украину.
Читайте также:
- Бригада "Черные Запорожцы" пополнила список "бессмертного полка РФ" и захватила трофейную технику
- "Построить новую европейскую страну": Шмигаль сообщил о собранных $6,5 млрд на конференции доноров
- Создатель "Орла и решки" Синельников об угрозах из России: "За мою голову есть сумма"