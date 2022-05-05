В Сумах спасатели продолжают разбирать последствия "русского мира"

В Сумах спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования разбирают завалы жилого массива Веретиновка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, российские оккупанты сбросили на мирных жителей, проживавших в частном секторе, авиабомбу. В результате чего погибли невинные люди, несколько десятков граждан пострадали.

"Четыре дома были полностью разрушены, а в окрестных зданиях, в том числе в общежитии колледжа СНАУ, были выбиты все окна", – рассказали в ГСЧС Украины.

Напомним, что Зеленский пригласил президента Германии Штайнмайера посетить Украину.

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