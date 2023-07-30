Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В Сумах в результате ракетного удара поврежден недостроенный храм Московского патриархата

В Сумах в результате ракетного удара поврежден недостроенный храм Московского патриархата

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
614
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Сумах в результате ракетного удара поврежден недостроенный храм Московского патриархата

В Сумах в результате ракетного удара РФ пострадал Сретенский храм УП МП. Фото: "Православная Сумщина".

В Сумах в результате взрыва ракеты пострадал храм Московского патриархата.

В Сумах в результате ракетного удара оккупантов пострадал Сретенский храм Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает "Православная Сумщина".

В здании повреждена кровля купола, выбиты окна в храме и церковном помещении воскресной школы.

"По сообщению настоятеля протоиерея Анатолия Полоза, 29 июля 2023 года от взрывной волны в результате воздушной атаки российского агрессора на Сумы поврежден Сретенский храм города", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Сретенский храм только строится. Рядом расположены два профессиональных лицея, где готовят гражданских специалистов. Общежитие одного из них разрушила российская ракета.

Напомним, в Сумах выросло количество жертв в результате ракетного удара оккупантов 29 июля, пострадало 20.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
614
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация