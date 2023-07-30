В Сумах выросло количество жертв в результате ракетного удара РФ

Стало известно еще об одной жертве в результате атаки оккупантов.

В Сумах выросло количество жертв в результате ракетного удара оккупантов 29 июля – по состоянию на данный момент известно о смерти уже двух человек, пострадало 20, трое – остаются в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Сум.

В результате попадания вражеской ракеты разрушены и повреждены корпуса заведения профессионально-технического образования. Также повреждены общежития и многоэтажки.

Продолжаются мероприятия по разбору завалов и эвакуации населения. Предоставлено временное место жительства 13 лицам.

"В результате ракетного удара были повреждены элементы контактной сети по ул. Ковпака. Утром 30 июля возобновлена подача напряжения и движение троллейбусов в соответствии с маршрутами. Работники КП "Электроавтотранс" продолжают ремонтные работы по полному устранению технических неисправностей", — рассказали в горсовете.

Напомним, спасатели всю ночь ликвидировали последствия атаки по Сумам (фото, видео).

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