В Сумах выросло количество жертв в результате удара дроном по многоэтажке

В результате удара оккупантами в понедельник, 3 июля, по пятиэтажному дому в Сумах количество жертв выросло до трех человек.

Об этом сообщил мэр города Александр Лысенко.

В Сумах 4 июля объявили День траура.

По данным Сумской ОВА, в результате удара были ранены 19 человек. В учреждениях здравоохранения остаются четверо пострадавших, из них двое – тяжелые в реанимации, двое – средней степени тяжести. Ранения также получили ребенок 5 лет.

Атака на Сумы 3 июля

Российские захватчики 3 июля атаковали город Сумы иранскими беспилотниками. В результате удара был поврежден пятиэтажный жилой дом.

Оккупанты атаковали Сумы четырьмя беспилотниками Shahed 136, в результате чего еще 19 человек получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский также рассказал, что в результате атаки "шахедами" по Сумам россияне, кроме жилых домов, попали также по зданию СБУ.

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