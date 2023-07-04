В Сумах выросло количество жертв в результате удара дроном по многоэтажке

Оккупанты попали "Шахедом" по жилому дому в Сумах.
В результате удара оккупантами в понедельник, 3 июля, по пятиэтажному дому в Сумах количество жертв выросло до трех человек.
Об этом сообщил мэр города Александр Лысенко.
В Сумах 4 июля объявили День траура.
По данным Сумской ОВА, в результате удара были ранены 19 человек. В учреждениях здравоохранения остаются четверо пострадавших, из них двое – тяжелые в реанимации, двое – средней степени тяжести. Ранения также получили ребенок 5 лет.
Атака на Сумы 3 июля
Российские захватчики 3 июля атаковали город Сумы иранскими беспилотниками. В результате удара был поврежден пятиэтажный жилой дом.
Оккупанты атаковали Сумы четырьмя беспилотниками Shahed 136, в результате чего еще 19 человек получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский также рассказал, что в результате атаки "шахедами" по Сумам россияне, кроме жилых домов, попали также по зданию СБУ.
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