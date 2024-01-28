В Сумской и Харьковской областях фиксируют активность ДРГ: в ГПСУ рассказали подробности

На северной границе Украины сохраняется непростая ситуация.
На северной границе Украины сохраняется непростая ситуация из-за обстрелов и активности диверсионно-разведывательных групп, особенно в Сумской области.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.
"Только с начала этого месяца наши пограничные наряды зафиксировали более 1800 обстрелов, которые совершила РФ по территории Черниговщины, Сумщины, Харьковщины. Больше всего по Харьковской области", — рассказал Демченко.
Он подчеркнул, что вдобавок к этому зафиксированы попытки врага использовать ДРГ.
"Больше всего таких попыток фиксируется по Сумскому направлению, но также есть активность и по Харьковщине. Менее активные вражеские ВРГ за последний период фиксируются именно по Черниговской области", — резюмировал представитель ГПСУ.
Напомним, в Сумской области российская ДРГ жестоко убила брата и сестру.
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