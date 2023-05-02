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В Сумской и Херсонской областях повреждены распределительные сети из-за вражеских обстрелов

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Сумской и Херсонской областях повреждены распределительные сети из-за вражеских обстрелов

За сутки энергетики смогли вернуть свет более 16 тысячам потребителей / Фото: Associated Press

Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Из-за обстрелов российских оккупантов повреждены распределительные сети в Сумской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре страны. Накануне вечером в результате обстрелов повреждены распределительные сети на Сумщине. Из-за пожара ремонтные бригады по состоянию на утро вторника пока не смогли начать ремонт и возобновить электроснабжение для потребителей", — говорится в сообщении.

Также зафиксированы повреждения сетевой инфраструктуры в Херсонской области.

"В то же время после массированного обстрела, состоявшегося в ночь на 1 мая, возобновлено электроснабжение для потребителей Днепра и области. Кроме того, заживлены потребители на Харьковщине и Херсонщине. Всего за сутки энергетики смогли вернуть свет более 16 тысячам потребителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетическая система работает стабильно без ограничений.

Напомним, 1 мая из-за обстрелов российских оккупантов была повреждена сетевая инфраструктура в Днепропетровской и Херсонской областях.

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Дата публикации
Просмотры
156
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