В Сумской области 11 марта "зеленых коридоров" не будет – глава ОГА

В Сумской области 11 марта "зеленых коридоров" не будет – глава ОГА

Эвакуации мирных жителей не будет.

В пятницу, 11 марта, "зеленых коридоров" в Сумской области не будет.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Утро 11 марта. Сегодня в Сумской области "зеленых коридоров" нет", — написал он в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что 10 марта из Сум, Тростянца и Краснополья выехали в Полтаву более 20 тысяч человек: по "зеленому коридору" выехали: 3 тыс. 250 автомобилей (17 тыс. 500 граждан), 83 автобуса (2 тыс. 510 граждан). 9 марта из Сум в Полтавскую область эвакуировали более 43 тысяч человек.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 16-й день.

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