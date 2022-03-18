В Сумской области 18 марта будут работать гуманитарные коридоры для эвакуации людей: график

В Сумской области 18 марта будут работать гуманитарные коридоры для эвакуации людей: график

Эвакуационные колонны отправляются из всех городов в 9:00 утра (кроме Сум).

На 18 марта в Сумской области согласовано открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирных людей, которые из-за полномасштабного нападения оккупантов оказались на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА – руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Время отправления колонн со всех городов – 9 часов утра (кроме Сум). Место отправления из всех населенных пунктов – традиционное. Площади перед городскими/поселковыми советами (кроме Сум и Тростянца).

В частности, согласованы следующие гумкоридоры:

Тростянец — Полтавская область (Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Частично на автобусах и личном транспорте. Место сбора: стадион им.Кенига.

Маршрут движения по городу на выезд в сторону г. Сумы – ул. Кениг стадион им.Куца — ул.Скрябина — ул.Татаренко — ул.Б.Хмельницкого — ул Гришина (объездная) — ул Шевченко и дальше в сторону города Сумы.

Сумы — Полтавская область (Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Выезд автобусами в Сумы: время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.

Места сбора в Сумах:

Основной выезд: возле памятника Алеше (р-н школы 2).

Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью)

БК "Химик"

ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана"

"Бильбоу" на пр. Курском

ТЦ "Монуфактура"

Лебедин — Полтавская область (Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Конотоп — Полтавская область (Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Большая Писаревка — Полтава (Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава).

Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Краснополье — Полтавская область (Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).

Частично на автобусах и личном транспорте.

В эвакуационные автобусы садятся: женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью. Прежде всего в автобусы садятся беременные женщины, женщины с детьми, люди с инвалидностью, пожилые люди. С домашними любимцами людей в эвакуационные автобусы тоже можно.

Мужчин, кроме как за рулем легковых автомобилей, быть не может.

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