В Сумской области беспокойная ночь: повреждены десятки домов и авто

Разрушение в Сумской области из-за атаки 9 июля

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В ночь на понедельник российские ударные дроны атаковали поселок Недригайлов на Роменщине. В результате удара пострадали три человека, один из них госпитализирован с ожогами.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

В Сумской области беспокойная ночь.

По предварительным данным, в результате атаки повреждено по меньшей мере 12 частных жилых домов. Удар также уничтожил один автомобиль полностью, еще шесть машин получили повреждения. Кроме того, пострадало здание станции техобслуживания.

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Из-за обстрела более 80 абонентов остались без электроснабжения. Бригады энергетиков уже работают над восстановлением сетей.

На месте работают спасатели, фиксируются масштабы разрушений, местным жителям оказывается необходимая помощь.

"Благодарен всем службам, которые оперативно реагируют и помогают людям", - отметил Григоров.

Напомним, ночью против 9 июля Россия установила новый рекорд обстрелов. Силы РФ запустили по Украине семь крылатых ракет, шесть "Кинжалов" и 728 беспилотников разного типа.

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