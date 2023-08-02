В Сумской области из-под завалов достали уникальные гравюры, посвященные Голодомору – фото

В Сумской области чрезвычайники спасли значительную часть уникальных линоритов, посвященных Голодомору. Гравюры нашли под завалами Сумского училища, в которое россияне 29 июля попали ракетой.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Тогда вражеская ракета разрушила учебный корпус Сумского межрегионального высшего профессионального училища, где расположен Центр исследований движения сопротивления Голодоморов на Сумщине.

С начала его открытия (около шести лет) здесь действовала уникальная выставка графических рисунков Николая Бондаренко "Украина – 1933: кулинарная книга. Память человеческая". Экспозиция включала 89 работ.

"После ракетной атаки россиян уникальные работы, благодаря которым практически весь мир узнал о Геноциде украинцев, оказались под завалами. Благодаря ответственной и слаженной работе подразделений ГСЧС Сумщины, помощи сотрудников заведения и волонтеров большинство линоритов Николая Бондаренко – 66 гравюр – были спасены", — говорится в сообщении.

В Сумской области из-под завалов достали уникальные гравюры, посвященные Голодомору.

В Сумской области из-под завалов достали уникальные гравюры, посвященные Голодомору.

В Сумской области из-под завалов достали уникальные гравюры, посвященные Голодомору.

В Сумской области из-под завалов достали уникальные гравюры, посвященные Голодомору.

В Сумской области из-под завалов достали уникальные гравюры, посвященные Голодомору.

Книга-альбом "Украина-1933: кулинарная книга. Память человеческая" Николая Бондаренко воспроизводит "меню" времен Голодомора 1932-1933 годов. Для ее создания художник собирал и записывал "кулинарные рецепты", воспоминания очевидцев, а также редкие фотографии и архивные документы, среди которых, в частности, списки умерших от голода в селах Бурынского района Сумской области.

Напомним, в Харькове задержали группу корректировщиков – наводили удары по объектам ВСУ.