В Сумской области местные только успевают восстанавливать разрушенные здания, как решисты обстреливают их снова

Местные Хотинского общества не собираются уезжать, говорят, за это время стали только сильнее и смелее. А чтобы не отчаяться – больше работают на земле и отстраивают разрушенное вражескими обстрелами, говорится в ТСН.

Двор Татьяна попал под огонь, когда женщина была на огороде. Женщина с сыном едва успели добежать до погреба, как начало взрываться и на огороде и во дворе. «Слышим так свист над нами – сразу на землю легли, оно как рвануло. А дальше одна за другой начали гепать», – рассказывает она.

Оправившись от шока семья сразу взялась все убирать. Сын замазывает цементом дыры в доме. Калитку снесло, ворота разбило, вместо них натянули строительную пленку. Окна тоже забили полиэтиленом, хотя ветер в комнатах не гуляет. И опять на огород, потому что картофель не выбран.

На соседней улице под обстрел попали три человека. Снаряд попал прямо в крышу автомобиля, посреди улицы, когда 35-летний мужчина ехал домой, он чудом выжил, но многочисленными осколочными ранениями сейчас в больнице. «У мужчины и двух женщин есть осколочные ранения конечностей, они в больнице. Женщина ехала на велосипеде, и другая женщина просто была у своего двора», — рассказывают в полиции.

Изнурительные обстрелы россиян стали настоящим испытанием для жителей Хотинского общества — в 500 метрах и граница РФ.

В селе Студенок объектами обстрела уже не раз становились школа, садик, медучреждение и сельсовет. «Мы снова починили, они снова обстреляли когда навели немножко порядок и снова обстреляли по тем же зданиям. Главное, что без жертв и пострадавших, а остальное мы отстроим», – рассказывает сельский голова Петр Еременко.

«Им завидно, что мы живем, а они есть. У нас свобода слова есть, а у них нет, попробуй что сказать – и сразу в каталажку», — убежден местный житель Виктор.

Селяне говорят, от соседа-агрессора никуда не денешься. Как могут показывают оккупантам, что их не запугать и покидали родные дома, их не заставят. От обстрелов прячутся, от отчаяния спасаются трудом и верой в то, что ВСУ скоро выгонят оккупантов со всей украинской земли.

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