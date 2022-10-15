В Сумской области на вражеской мини подорвался комбайн: фото

Во время сельскохозяйственных работ в Сумской области произошло ЧП.

В пятницу, 14 октября, в поле возле села Славгород на территории Краснопольской громады водитель комбайна наехал на вражескую мину, произошел взрыв.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, опубликовав фото с места ЧП.

Инцидент произошел в приграничной с Россией области в обеденное время в ходе сельскохозяйственных работ.

"Аграрий — живой и невредимый, комбайн — поврежден", — говорится в сообщении.

Дмитрий Живицкий также добавил, что российские оккупанты в тот же день около 15 часов выпустили 4 мины по территории Глуховской громады. Обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, на территории России в 100-150 километрах от Сумской области учатся российские мобилизованные. Впрочем, об ударных группировках или диверсионных группах речь не идет.

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