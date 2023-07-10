В Сумской области объявили о подготовке к эвакуации людей из 5-километровой зоны приграничья — ОВА

Руководство Сумской области на Совете обороны приняло решение подготовиться и провести эвакуацию людей, живущих в 5-километровой приграничной зоне.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что эвакуация жителей Сумщины из приграничья – "это необходимость, которая назрела уже давно".

"Люди здесь не живут, а выживают — под постоянными обстрелами, неделями, а то и месяцами без света. Там часто не работают магазины, школы, больницы. Невозможно безопасно завезти самые необходимые продукты питания, лекарства и т.д. В условиях постоянных обстрелов почти невозможно восстановить разрушенные объекты. Враг действует коварно и дерзко – он намеренно обстреливает даже ремонтные бригады – недавно погибли выехавшие на ремонт поврежденной линии электропередач работники "Сумыоблэнерго"", — отметил Артюх.

Власти проводят системную подготовительную работу и готовят распоряжения по эвакуации людей из пятикилометровой зоны от границы.

"Все планы, маршруты эвакуации, алгоритмы действий отработаны. Эвакуация будет проводиться с соответствующим прикрытием военных ВСУ, чтобы не дать врагу никакого шанса совершить провокацию и подвергнуть наших жителей опасности", — подчеркнули в ОВА.

Эвакуация начнется только после того, как жителям приграничья разъяснят их права, обеспечат необходимые средства и ресурсы. А также после того, как каждая семья в приграничных населенных пунктах будет готова к перемещению.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться из-за постоянных обстрелов врага. Сейчас это направление в Северной операционной зоне остается наиболее опасным.

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