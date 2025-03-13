В Сумской области объявили обязательную эвакуацию — жителей призывают покинуть дома

По словам главы Сумской ОВА, в регионе есть проблема, когда люди пишут отказ от эвакуации.

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию еще из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад, а именно 543 человека.

Сумская областная военная администрация заявила об этом 13 марта.

"Сегодня был проведен Совет обороны области, где вопрос ситуации безопасности был ключевым. Заслушивалась оценка обстановки со стороны всех военных структур и сил безопасности", — сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Со ссылкой на оперативные данные военных, ситуация на границе по состоянию на 13 марта напряженная, но контролируемая. Подразделения русской армии не пересекли границу и не захватили ни одного населенного пункта на территории Сумской области.

В то же время Владимир Артюх подчеркнул, что на пограничных повысилась интенсивность диверсионных групп противника и интенсивность действий авиационных средств поражения – КАБов, FPV-дронов. От этих враждебных действий мирное население можно защитить, только проведя эвакуацию жителей приграничья.

"В связи с обострением оперативной ситуации на территории области, постоянным огневым поражением со стороны РФ и с целью сохранения жизни гражданского населения области сегодня на заседании Совета обороны области по представлению военного руководства было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных громад Сумской области. В ближайшее время необходимо будет эвакуировать 543 человека, в том числе и детей", – сообщил Владимир Артюх.

Напомним, о том, что россияне пытаются окружить Силы обороны в Сумской области, сообщали ранее. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что прорыва границы нет, однако враг совершает десятки штурмовых атак, пытаясь вытеснить украинских военных из Курской области.

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