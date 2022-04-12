У границы оккупанты накапливают войска, существует риск применения россиянами химического оружия — Минобороны

Вероятно, что захватчики также попытаются снова прорваться в глубь страны.

Российские оккупанты на границе с Сумщиной накапливают технику для прорыва вглубь Украины. Страна должна быть готовы к любому сценарию развития событий, даже к применению химического оружия.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Технику собирают. Они действительно накапливают вокруг границы технику и ищут средства для того, чтобы собрать личный состав (у них с этим проблемы), несмотря на то, что они всегда говорили, что у них есть миллион человек личного состава. Сейчас в этом уже сложно поверить", — говорит Маляр.

Однако, по ее словам, нельзя утверждать, будет нанесен удар оттуда или нет, ведь сегодня российские войска работают не стратегически, а лишь на короткую перспективу.

"Если до 24 февраля у России были еще какие-то стратегические планы на короткую, но четкую перспективу, то сейчас у них этого нет. Они ситуативно планируют. То есть у них на несколько дней вперед идут планы. Есть какая-то общая военная концепция, но часть действий, которые осуществлены сейчас российскими войсками, и решения, которые приняты Путиным, они выходят за рамки военной логики. Они иногда эмоциональны, они часто иррациональны, поэтому здесь нельзя однозначно что-либо предвидеть. Мы должны быть готовы к любому сценарию", — подчеркнула замминистра обороны.

Маляр говорит, что сегодня существует риск применения химического оружия со стороны оккупантов.

"Риск страшных сценариев существует. Что такое страшных — это применение химического оружия. Риск того, что они все-таки будут еще раз пытаться пробить границы и продвигаться вглубь территории — тоже есть. Все риски есть на сегодня, потому что идет война", — резюмировала Маляр.

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