В Сумской области оккупанты обстреляли автомобиль, погибли брат с сестрой: начато расследование

Захватчики обстреляли автомобиль с гражданскими, которые ехали по дороге между двумя селами Хотинской громады Сумского района.

Начато расследование из-за гибели двух мирных жителей в результате обстрела оккупантами Сумщины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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По данным следствия, утром 27 января 2024 года оккупанты обстреляли транспортное средство с гражданскими, которые ехали по дороге между двумя селами Хотинской громады Сумского района. 54-летний мужчина, находившийся за рулем, и его 68-летняя сестра погибли.

54-летний мужчина, находившийся за рулем авто, и его 68-летняя сестра в результате обстрела погибли / Фото: Офис генерального прокурора

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется УСБУ в Сумской области.

Напомним, в субботу утром, 27 января, в Сумской области российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру.

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