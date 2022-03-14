В Сумской области оккупанты похитили "скорые" и устроили бой между собой из-за "шашлычной": какая ситуация в регионе

По словам главы ОВА, украинская терроборона и авиация "хорошо проредила вражеские войска", после чего "враги пылали, как в аду".
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал о непростой ситуации в регионе.
Мародерство в Тростянце
По его словам, 12 марта, пока машина "скорой" сопровождала эвакуационную колонну из Тростянца, в самом городе оккупанты занимавшиеся мародерством. Они разбили отделения и автомобили "Укрпочты", ворвались в подстанцию "скорой".
Захватчики все разбили, украли медикаменты и технику. Также угнали три автомобиля "скорой:
- Volkswagen Crafter ВМ4565СО
- Темно-зеленый УАЗ ВМ6169АТ
- Peugeot Citroen ВМ1246СО
Живицкий сообщил, что один из угнанных автомобилей, Volkswagen, утром, 13 марта, находился у железнодорожного вокзала Тростянца, где базируется штаб врага. В Тростянце осталась одна карета скорой помощи.
Бои с оккупантами
Дмитрий Живицкий рассказал, что 13 марта после 10 утра под Сумами началось сражение.
Один из украинских блокпостов начали обстреливать вражеские САУ. Под прикрытием артиллерии в город хотел прорваться враг.
"Но наши ребята приняли бой и дали отпор. Горжусь нашей терробороной. Артиллерия время от времени гатила по территории Сумского района в течение дня. В самом городе Сумы боев не было", — отметил глава ОВА.
По его словам, украинская терроборона и авиация "хорошо проредила вражеские войска". В частности, в Роменской области тероборона захватила технику врага.
"Жареные чебуреки" теперь в качестве удобрения останутся на обочинах дорог Сумщины. Отработали фашистских россиян и на одной из позиций, где было скопление артиллерии. Враги пылали, как в аду", — пишет Живицкий.
Последствия вражеских обстрелов
Пострадали от обстрелов Боромля и Великая Писаревка. Повреждения и утраты уточняются. Днем вражеский российский самолет в Сумском районе разбомбил мирное фермерское хозяйство. После двух авиаударов без крыш и окон остается около 20 частных домов в селе Битица.
Вечером россияне совершили авианалет на Ахтырку, ударив по жилым кварталам. Работают спасатели и медики.
Россияне убивают друг друга
По информации главы Сумской ОВА, между российскими захватчиками нет связи и взаимопонимания.
"Позавчера ночью вражеские подразделения не поделили между собой "шашлычную" и в очередной раз устроили бой между собой. Россияне убивают друг друга", — сообщил Живицкий.
Также он добавил, что многие российские военные на Сумщине хотят сдаваться в плен.
Кроме того, глава ОВА предупредил, что на 14 марта "зеленых коридоров" в области не будет. Ни один из маршрутов пока не согласован. Последующие переговоры продолжаются.
Напомним, что российская авиация расстреляла детский лагерь в Сумской области.
Ранее сообщалось, что в Сумской области тероборона "голыми руками" обезвредила три танка России и одну САУ.
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