В Сумской области оккупанты принудительно "эвакуировали" целую семью в Россию

По факту похищения оккупантами людей начато уголовное производство.
На Сумщине военнослужащие РФ под предлогом эвакуации насильственно вывезли в миграционный центр на территории страны-агрессора семью из 5 человек, проживавших в одном из населенных пунктов вблизи границы.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
"При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту похищения людей, совершенное представителем иностранного государства (ч. 1 ст. 146-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Проведение досудебного расследования поручено следователям Сумского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.
Напомним, что по состоянию на 17 марта в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоров. Работа по вывозу мирного населения будет усиливаться.
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