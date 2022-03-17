В Сумской области оккупанты принудительно "эвакуировали" целую семью в Россию

В Сумской области оккупанты принудительно "эвакуировали" целую семью в Россию

По факту похищения оккупантами людей начато уголовное производство.

На Сумщине военнослужащие РФ под предлогом эвакуации насильственно вывезли в миграционный центр на территории страны-агрессора семью из 5 человек, проживавших в одном из населенных пунктов вблизи границы.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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"При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту похищения людей, совершенное представителем иностранного государства (ч. 1 ст. 146-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Проведение досудебного расследования поручено следователям Сумского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Напомним, что по состоянию на 17 марта в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоров. Работа по вывозу мирного населения будет усиливаться.