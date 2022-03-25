В Сумской области оккупанты расстреляли пенсионеров в собственном дворе

Пожилые люди скончались на месте.
Российские военные расстреляли двух жителей села Большой Самбор (Сумская область).
Об этом сообщили в Facebook Сумской областной прокуратуры.
"24 марта военные России, применяя средства ведения войны, которые запрещены международным правом, в собственном дворе расстреляли двух пенсионеров из села Большой Самбор Конотопского района", — говорится в сообщении ведомства.
От полученных огнестрельных ранений 62-летние мужчина и женщина скончались.
Уголовное производство было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, российские оккупационные войска обстреляли дом престарелых в Кременной, погибли 56 человек.
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