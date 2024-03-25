В Сумской области оккупанты сбросили две бомбы на школу: начато следствие

В результате атаки врага повреждено здание общеобразовательной школы.
Оккупанты сбросили две бомбы на учебное заведение Великописаревской громады на Сумщине. Начато следствие.
Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.
Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, 25 марта 2024 года около 16:20 часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили две управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Великописаревской громады Ахтырского района. В результате атаки врага повреждено здание общеобразовательной школы", – говорится в сообщении прокуратуры.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
Напомним, в Сумской области объявили принудительную эвакуацию 54 детей. Причиной называют ситуацию безопасности в трех населенных пунктах Шосткинского района.
Читайте ведущие новости дня: