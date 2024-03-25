В Сумской области оккупанты сбросили две бомбы на школу: начато следствие

Оккупанты сбросили две бомбы на учебное заведение Великописаревской громады на Сумщине. Начато следствие.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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"По данным следствия, 25 марта 2024 года около 16:20 часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили две управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Великописаревской громады Ахтырского района. В результате атаки врага повреждено здание общеобразовательной школы", – говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Напомним, в Сумской области объявили принудительную эвакуацию 54 детей. Причиной называют ситуацию безопасности в трех населенных пунктах Шосткинского района.

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