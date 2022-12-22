В Сумской области оккупанты сбросили взрывчатку с квадрокоптера на приграничные области

Ночь в Сумской области прошла неспокойно. Враг сбросил взрывчатку на приграничные громады необычным способом.
В ночь на 22 декабря оккупанты сбросили взрывчатку с квадрокоптера на приграничье Сумщины.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"После полуночи враг сбросил взрывчатку с квадрокоптера на пограничные Краснопольские общины", — сообщил он.
По словам Живицкого, остаток ночи в области прошел без обстрелов.
В то же время в Госпогранслужбе говорят, что под вражеским огнем из РСЗО и БПЛА оказалось 2 громады.
"Оккупанты накрывали из района населенного пункта Крупец. К счастью, обошлось без жертв", - сообщили в ГНСУ.
Напомним, с начала полномасштабного наступления РФ на Украину ВСУ ликвидировали более 100 тысяч оккупантов. По состоянию на 22 декабря общие боевые потери противника составляют 100 400 личного состава.
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