В Сумской области оккупанты снова обстреляли объекты инфраструктуры: без света еще два района (фото)

Армия России 12 октября по артиллерии ударила по объектам инфраструктуры в Сумской области.

В результате артобстрелов РФ 12 октября в двух районах Сумской области произошли аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его данным, оккупанты начали обстреливать Сумщину с утра. 12 "прилетов" зафиксировано в Середино-Будской громаде, где с 08.20 оккупанты из артиллерии били по окраине г. Середина-Буда.

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В Миропольском громаде артобстрел велся с 08.00 по окраине Мирополья, там 14 "прилетов". Чиновник добавил, что еще из-за предыдущих атак РФ по состоянию на 7 утра в области без электроснабжения было 247 потребителей.

"Но сейчас есть, к сожалению, еще два вражеских артиллерийских прилета с территории России по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах — аварийное отключение электроэнергии", — сказал он.

Живицкий добавил, что графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их с технической точки зрения.

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Напомним, сегодня, 12 октября, армия РФ также обстреляла Днепропетровщину, ударив по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. В результате вражеской атаки на объект инфраструктуры возник сильный пожар. Кроме того, разрушение.

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