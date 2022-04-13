В Сумской области оккупанты убили более 100 гражданских жителей — ОВА

Число погибших увеличивается ежедневно, потому что находят новые тела.

Российские оккупанты убили в Сумской области более 100 гражданских жителей.

Значительное количество людей считаются пропавшими без вести, их сейчас разыскивают.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий на брифинге в Медиацентре "Украина".

"Погибли более 100 мирных жителей, но, к сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела – со связанными руками, со следами пыток, расстреляны выстрелами в голову, это страшные вещи. Многие пропали без вести, есть люди, которые находятся в плену – по ним работает переговорная группа. Очень много граждан, о судьбе которых мы вообще ничего не знаем – на дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин точно неизвестно", — сказал он.

Живицкий также отметил, что в больницах много раненых, также много раненых сумчан в больницах соседних областей.

"Очень серьезная психологическая травма у тех, кто перенес оккупацию, у людей, через населенные пункты которых проезжали колонны из тысяч единиц вражеской техники. Оккупанты обстреливали все вокруг, стреляли из танков, автоматов, гранатометов по мирным жителям, по старикам с детьми. Наши люди на болотах прятались, на сельхозпредприятиях, в силосных ямах. Это был террор и ужас, который чинили россияне у нас в регионе", — сказал Дмитрий Живицкий.

Напомним, на границе с Сумской областью есть войска оккупантов, однако власти уверяют, что местным жителям эвакуироваться с территории региона не нужно.

Читайте также: