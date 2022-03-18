В Сумской области оккупанты убили двух гражданских, отбирают у людей оружие и мобильные телефоны

В Сумской области оккупанты убили двух гражданских, отбирают у людей оружие и мобильные телефоны

Глава ОВА предупредил, что передвигаться по дорогам Сумщины без подтвержденных гуманитарных коридоров очень опасно.

В Сумской области российские оккупанты убивают мирное население, отбирают у людей официально зарегистрированное оружие и телефоны.

Об этом рассказал глава Сумской ОГА/ОВА Дмитрий Живицкий.

"Продолжается террор местного населения (оккупантами — Ред.). Почему то начали ходить по дворам и забирать у людей мобильные телефоны. Забирают, у кого есть, официально зарегистрированное оружие. Видимо, боятся простых людей, охотников", — сказал Живицкий.

По его словам, на дворах жителей Сумщины оккупанты разместили десятки, если не сотни единиц российской бронетехники, в том числе артиллерийские установки, БМП, танки.

Живицкий сообщил, что на территории Тростянецкого громады ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники.

"К сожалению, продолжаются обстрелы пригорода и города Сумы. Точились бои, к сожалению, погибла молодая девушка — был обстрелян гражданский автомобиль. Так же был убит мужчина, который занимался предпринимательством и снабжал небольшой населенный пункт продуктами", — отметил он.

Глава ОВА предупредил, что передвигаться по дорогам Сумщины без подтвержденных гуманитарных коридоров очень опасно.

Напомним, что в Сумской области россияне загоняют местных в фейковые "зеленые коридоры" и используют как "живые щиты".

Ранее в Сумской области оккупанты похитили "скорые" и устроили бой между собой из-за "шашлычной". Также сообщалось, что захватчики обстреливали населенные пункты Сумщины с вокзала в Тростянце.

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