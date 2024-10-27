В Сумской области оккупанты ударили по энергообъекту: областной центр без света

Сегодня, 27 октября, россияне ударными беспилотниками атаковали Роменский район Сумской области.

Об этом сообщили в ОВА.

"Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, применив БпЛА типа "Шахед". На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в регионе были уничтожены три вражеских беспилотника.

Ранее стало известно, что 27 октября в Сумах исчез свет. Отключение произошло после атаки РФ "Шахедами".

Также мы сообщали, что столица пережила вражескую атаку, а в Хмельницкой области раздаются взрывы.