В Сумской области оккупанты ударили по энергообъекту: областной центр без света

Последствия вражеской атаки уточняются.
Сегодня, 27 октября, россияне ударными беспилотниками атаковали Роменский район Сумской области.
Об этом сообщили в ОВА.
"Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, применив БпЛА типа "Шахед". На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в регионе были уничтожены три вражеских беспилотника.
Ранее стало известно, что 27 октября в Сумах исчез свет. Отключение произошло после атаки РФ "Шахедами".
Также мы сообщали, что столица пережила вражескую атаку, а в Хмельницкой области раздаются взрывы.
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