В Сумской области оккупанты устроили провокацию и сожгли пункт пропуска

По словам главы ОВА, ситуация в области остается напряженной. Захватчики обстреливают мирные кварталы из танков и стрелкового оружия.

В Сумской области оккупанты устроили провокацию на украинско-российской границе.

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, на пункте пропуска "Рыжевка" россияне установили свой БТР и сами его взорвали.

"Это была такая заранее спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ: якобы украинцы уничтожили их БТР, хотя они это сделали самостоятельно. И оккупанты, чтобы отомстить украинцам, сожгли украинский пограничный пункт пропуска", — отметил Живицкий.

Также глава ОВА рассказал, что ситуация в области остается напряженной. Захватчики перемещают военную технику в районе Конотопа, обстреливают мирные кварталы из танков и стрелкового оружия.