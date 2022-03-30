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В Сумской области оккупанты устроили провокацию и сожгли пункт пропуска

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По словам главы ОВА, ситуация в области остается напряженной. Захватчики обстреливают мирные кварталы из танков и стрелкового оружия.

В Сумской области оккупанты устроили провокацию на украинско-российской границе.

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, на пункте пропуска "Рыжевка" россияне установили свой БТР и сами его взорвали.

"Это была такая заранее спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ: якобы украинцы уничтожили их БТР, хотя они это сделали самостоятельно. И оккупанты, чтобы отомстить украинцам, сожгли украинский пограничный пункт пропуска", — отметил Живицкий.

Также глава ОВА рассказал, что ситуация в области остается напряженной. Захватчики перемещают военную технику в районе Конотопа, обстреливают мирные кварталы из танков и стрелкового оружия.

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Напомним, что ВСУ освободили Тростянец от оккупантов.

Ранее сообщалось, что Тростянец больше всего в Сумской области страдал от российских оккупантов. Женщины рожали детей прямо дома, потому что не было никакой возможности добраться до больницы. Захватчики не давали хоронить умерших и гонили людей пешком в Россию.

Также оккупанты бросили гранату в мирных жителей Тростянца, погибли двое мужчин.

Напомним, что в Сумской области россияне загоняли местных в фейковые "зеленые коридоры" и использовали, как "живые щиты".

Ранее в Сумской области оккупанты похитили "скорые" и устроили бой между собой из-за "шашлычной". Также сообщалось, что россияне обстреливали населенные пункты Сумщины с вокзала в Тростянце.

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