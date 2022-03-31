В Сумской области оккупанты заминировали кладбище — Живицкий

Российские военные перед отступлением заменяли разные объекты на территории области.
На освобожденной от российских кафиров территории Сумской области было заминировано много объектов, в частности, кладбище в городе Тростянце.
Об этом сообщил в среду, 30 марта, глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем видеообращении.
"В наших освобожденных общинах остается много замен, много заминированных полей, обочины дорог, даже заминировали в Тростянке кладбище", — сказал он.
По словам Живицкого, один местный мужчина стал жертвой взрыва, когда шел по обочине дороги и наткнулся на растяжку.
А жизнь местной жительнице спасла собака. "Она побежала вперед и тоже попала в растяжку, взорвалась, но это спасло жизнь нашей гражданке", – рассказал он.
Напомним, город Тростянец Сумской области — снова под украинским флагом. Местные жители постепенно выходят на улицы из подвалов. Потому что практически все время провели под землей.
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