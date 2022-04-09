В Сумской области остается высокой угроза очередного захода армии РФ – глава ОВА

Оккупантам готовят "горячий прием".

В Сумской области остается достаточно серьезной угроза очередного захода армии РФ, поскольку значительная часть вражеских войск находится возле границы с Украиной.

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Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в интервью Deutsche Welle.

"Угроза остается достаточно серьезной. Мы наблюдаем большое скопление российских войск возле границы с Украиной в Сумской области. Но мы готовимся к "горячему приему", если они захотят снова пойти через Сумскую область. Но не рекомендуем им", — говорит он.

Относительно ситуации на границе Живицкий заявил, что частично она еще открыта.

"Мы частично контролируем границу, частично она еще открыта. У нас протяженность границы одна из крупнейших со страной-агрессором. Это 564 километра, и контролировать такой участок крайне проблематично", — подчеркнул глава области и добавил, что даже после победы быть спокойными с таким соседом нельзя.

Поэтому, по мнению Живицкого, на границе с РФ в Сумской области нужно строить непроходимую стену.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 45-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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